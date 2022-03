Sicurezza a Milano: -28% di delitti negli ultimi dieci anni

Sicurezza a Milano, martedì 1 marzo il prefetto Renato Saccone ha fatto il punto elencando alcuni dati con la stampa. A Milano il totale dei delitti “è in forte discesa, fino a segnare un -28 per cento negli ultimi dieci anni e -15 per cento rispetto al 2019”, con i delitti che “passano da 164mila a 117mila”.

Violenze sessuali in leggero aumento nell'ultimo biennio

Secondo quanto illustrato in prefettura, i reati contro la persona sono “in fortissima discesa”, mentre si registra “un aumento, seppur leggero, rispetto agli ultimi due anni” per quanto riguarda le violenze sessuali, 285 nel 2021.

Sicurezza a Milano, scippi +20% dal 2019

La tendenza della macrocategoria dei furti “prosegue nettamente in calo” e, nello specifico, i furti con destrezza “diminuiscono del 10 per cento in termini decennali e del 20 per cento rispetto al 2019”. “Il primo dato che ha una criticità è lo scippo, il furto con strappo” ha aggiunto Saccone, sottolineando che vi è “un segnale di tendenza decennale in discesa, ma con un aumento significativo rispetto agli ultimi due anni, +20 per cento dal 2019".

Sicurezza a Milano, crollano i furti di auto, salgono le rapine

Come ha spiegato il prefetto, in merito al furto in abitazione – “altro reato fonte di insicurezza” -, “dal picco del 2014 c’è stato un abbattimento del 60 per cento”. Ma un “crollo che non ha pari con nessun altro reato” è quello dei furti di auto in sosta. Riguardo alle rapine “c’è un altro segnale di criticità: se la linea di tendenza rapportata a 10 anni fa è del -15 per cento, rispetto al 19 è in aumento”.

Milano, truffe informatiche "in terribile ascesa"

L’unico reato “in terribile ascesa”, ma che tuttavia “non crea allarme sociale” è quello delle truffe informatiche, che “da solo rappresenta 10 per cento del totale delle denunce. Se ne parla poco – ha aggiunto Saccone -, ma i danni patrimoniali sono superiori a quelli di borseggi e rapine”. Le denunce relative alle sostanze stupefacenti, “in crescita dal 2016, con picchi nel 2019”, nell’ultimo anno sono calate.