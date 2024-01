Sicurezza a Milano: 150 militari in più e fondi per assunzioni

"Ieri abbiamo avuto due notizie positive: la prima è che ci verranno assegnati 2,2 milioni all'anno per tre anni, quindi 6,6 milioni da spendere sui temi dell'accoglienza e della sicurezza. Ho chiesto che si possano spendere con una certa libertà perché, per esempio, se il vincolo é di impegnarsi sulla forza lavoro solo in contratti temporanei allora é difficile. Abbiamo bisogno di contratti a tempo indeterminato e magari quei fondi pagano i primi due anni". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Forum Welfare 2024, commentando l'incontro di ieri a Roma con il ministro Piantedosi.

Sala: "Centocinquanta militari in più a Milano"

Il sindaco ha aggiunto: "La seconda cosa positiva é che arriveranno 150 militari in più in città con tutti i limiti che sappiamo, ma che comunque possono essere utili. Oggi sulla sicurezza dobbiamo lavorare in senso più allargato perché il tavolo con il ministro Piantedosi e le Città metropolitane é nato per lavorare solo sulla zona della Stazione Centrale. Ma le zone da presidiare sono tante, quindi ho chiesto di allargare anche ad altre aree critiche".