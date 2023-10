Sicurezza a Milano, Gabrielli nuovo delegato del sindaco

L'ex capo della polizia Franco Gabrielli sarà delegato del sindaco di Milano Giuseppe Sala per la Sicurezza urbana e la coesione sociale. Ad annunciarlo, durante una conferenza stampa convocata dopo una riunione di giunta, lo stesso primo cittadino che ha precisato come l'incarico sara' a titolo gratuito. Il sindaco ha annunciato anche la creazione di un comitato straordinario che sara' composto dal sindaco, da Franco Gabrielli e dagli assessori alla Sicurezza Marco Granelli e al Welfare Lamberto Bertole'.

Sala: "Gabrielli? Non è un commissariamento di Granelli"

Nessun commissariamento di Granelli, ha sottolineato: "Questa e' una cosa che non corrisponde a un giudizio negativo. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, ma ora la situazione e' piu' difficile". E comunque "operativamente non cambia nulla" per l'assessore. Un esperimento, questo, che per Sala "politicamente puo' essere buon laboratorio", con Milano che indica la via al centrosinistra: "La sinistra deve essere in grado di dare risposte alla richiesta di sicurezza che viene dalla gente comune ma se sei di centrosinistra non puoi rispondere solo con la repressione".

Gabrielli: "Non c'è emergenza, Milano non è Gotham City"

"Questa citta' non vive una condizione di emergenza e non e' Gotham city, ma e' una citta' grande, complessa, che vuole sempre piu' avere standard di sicurezza che intercettino le esigenze dei suoi cittadini". Parole del nuovo delegato alla sicurezza del sindaco di Milano, Franco Gabrielli, a margine di una conferenza stampa indetta da Giuseppe Sala per annunciarlo. "Il sindaco ha pensato di coinvolgermi, e di questo lo ringrazio, in una sorta di lavoro di squadra che avra' la sintesi in questo comitato", ha aggiunto.

In tema di obiettivi di lavoro, ha spiegato, c'e' anche la percezione della sicurezza: "Bisogna avere particolare attenzione ai temi della percezione, non considerarla come una cosa che dipende dagli umori, perche' se un cittadino vive una condizione di percezione di sicurezza non adeguata alle sue aspettative e' un problema". Per Gabrielli, Sala va nella direzione di "una sicurezza che non puo' essere disgiunta da un'effettiva coesione tra le persone che vivono in questa citta', che e' straordinaria" e "a cui il Paese, peraltro, guarda". "Per quanto mi riguarda - ha concluso - e' anche il motivo per cui ho accettato questa sfida".

Granelli: "Contento di lavorare con Gabrielli"

Per quanto riguarda la nomina di Gabrielli a delegato del sindaco per la Sicurezza urbana e la coesione sociale "sono molto contento di lavorare con una persona cosi' competente con cosi' grande esperienza". Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, durante conferenza stampa organizzata a seguito della riunione della Giunta Comunale a Palazzo Marino. Da questo lavoro "mi aspetto molto" ha continuato l'assessore, ribadendo la necessita' di "integrare la polizia locale a tutto il sistema sicurezza". Bisogna "fare in modo che i cittadini di Milano sentano che c'e' un sindaco, una Giunta, persone che lavorino per la loro sicurezza", ha concluso.

Bestetti (FdI): "E' sfiducia verso Bestetti, si dimetta"

Il consigliere comunale e regionale di FdI Marco Bestetti, chiede a Granelli di dimettersi visto il "chiaro atto di sfiducia nei suoi confronti" da parte del sindaco. Sulla falsariga il consigliere comunale leghista Samuele Piscina che parla di un "evidente fallimento della giunta Sala in tema di sicurezza". "Sono anni che chiediamo il commissariamento di Granelli - ha aggiunto - e siamo felici, per il bene dei milanesi, che finalmente Sala sia giunto alla consapevolezza del fallimento di 13 anni di sinistra. Spiace solo che la decisione arrivi dopo tanto tempo perso, con una città al totale sbando e senza che siano state tolte le deleghe all'Assessore più incompetente che Milano abbia mai avuto".

Cecchetti (Lega): "Sicurezza, meglio tardi che mai"

"Oggi che il problema della sicurezza a Milano, che la Lega denuncia da anni, è un problema reale e non propaganda da campagna elettorale come affermava lo stesso sindaco Sala… Per la serie meglio tardi che mai" ha commentato il coordinatore della Lega lombarda Fabrizio Cecchetti, che riconosce a Gabrielli di essere una "figura di indubbio profilo professionale". Secondo il coordinatore milanese di FdI, Stefano Maullu, "oltre ai pur validi 'testimonial' servono risorse e strategie e, soprattutto, un cambio di paradigma. La causa del degrado attuale, infatti, va rinvenuta nella tolleranza e accondiscendenza che c'è stata fino a oggi nei confronti delle devianze dei fenomeni migratori in città e, più in generale nella sottovalutazione del problema che ha portato a meno sicurezza, più degrado e pericolosità sociale in aumento".