Sicurezza a Milano, Sala: "520 nuovi agenti entro il 2025"

Polizia locale a Milano, 520 nuovi agenti in più entro il 2025 per portare l'organico a 3.350 agenti in servizio. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala alla festa della Polizia locale. "Lavoriamo per rendere il corpo più numeroso - ha spiegato il sindaco -, procede l'assunzione di nuovi agenti ed entro il 2025 avremo 3.350 agenti in servizio cioè 520 in più della fine del 2021. Oggi 179 agenti prestano giuramento". L'obiettivo secondo il sindaco "è uno solo cioè fare di Milano una città sempre più sicura da tutti i punti di vista. Il nostro compito è far sì che la città cresca, si espanda, si apra al mondo, restando la città sicura, tollerante, onesta che conosciamo".

Sala: "Più agenti in strada? Difficile toccare gli accordi sindacali"

Sala nel corso della cerimonia ha anche ringraziato Franco Gabrielli, che era presente, per la sua disponibilità a guidare il comitato per la sicurezza urbana e la coesione sociale. Infine sul tema di avere più vigili in strada e meno negli uffici Sala ha spiegato che questo fatto "c'è da sempre, è chiaro che sono in ufficio perché ci sono accordi sindacali del passato, quindi bisognerebbe riprendere quegli accordi e non è semplice. Viviamo in un paese dove quando un diritto c'è è un diritto acquisito e non è semplice tornare indietro".