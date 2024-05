Sicurezza a Milano, Salvini: "Sala non scarichi le responsabilità"

"A me non piace una persona che scarica le sue responsabilità su altri. Da ministro, quando la sinistra mi mandò a processo perché bloccai gli sbarchi di quei clandestini di cui parla Sala, non diedi la colpa ai miei collaboratori. Io ci misi la faccia. Adoro la mia Milano e dico solo una cosa a Sala: se condivide la necessità di espellere i clandestini, conto che da domani la sinistra in Parlamento non si opponga più alla costruzione di nuovi centri per le espulsioni". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Zona Bianca su Rete 4, in merito alle parole del sindaco di Milano Sala, sulla responsabilità del governo sulle violenze in città.