Sicurezza: Lega, in arrivo 3,3milioni per Lombardia. Cecchetti: "Grazie a Piantedosi e Molteni"

“Grazie al puntuale lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo in Lombardia circa 3,3milioni di euro dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in diversi comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese. Con l’erogazione da parte del Viminale di questi fondi, si garantisce più sicurezza e maggiori tutele alle nostre comunità. Si tratta di un fondamentale strumento di contrasto alla criminalità, al degrado e di deterrenza nelle nostre città, un segnale di grande attenzione alle esigenze dei cittadini. Con la Lega al governo risposte concrete per tutelare i nostri territori”. Così in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega in Lombardia.