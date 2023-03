Sicurezza, Sala incontra Piantedosi: "Verifica su più agenti"

"Ieri sera il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mi ha garantito di continuare in questa attenzione" verso la questione sicurezza di Milano "e di verificare quanti più agenti possono essere messi a Milano, Roma e Napoli. Mi ha detto che è consapevole che servono più persone". Intanto, "il Comune procede con i bandi per le assunzioni dei vigili e credo che si stia facendo la stessa cosa anche a livello centrale con le forze di polizia".

Sala: "Servono più persone perché sono tante le aree delicate"

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del parco 8 marzo, in merito alla telefonata avuta ieri con il ministro Piantedosi. "Poi è chiaro che, quando si chiedono più persone, c'è qualcuno che ti accusa di militarizzare la città. Ma servono più persone perché sono tante le aree delicate", ha precisato il sindaco, aggiungendo però che "c'è una criticità certamente, ma non uso il termine emergenza perché conosco nel lessico italiano il termine e io penso che non lo sia". A oggi "i risultati ottenuti sono significativi se si guarda il numero di arresti e di rimpatri: il prefetto ha fatto la sua parte", ha concluso.

Stadio, Sala: "Nessuna novità. Sono uno che non molla"

A oggi sulla questione del nuovo stadio "non ci sono novità. Io sono ovviamente preoccupato ma non sono uno che molla, quindi credo che sia ancora una partita tutta da gestire. Vedremo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del parco 8 marzo, ai cronisti che gli hanno chiesto novità sullo stadio e sulle posizioni in merito delle squadre Milan e Inter. "Intanto, tecnicamente, a oggi, io non posso esprimere altre opinioni pubblicamente perché sto aspettando due cose - ha precisato - . La prima è se le squadre tra loro avevano firmato un memorandum per il nuovo Meazza vicino al Meazza, la seconda se, a questo punto, mi segnaleranno che vogliono abbandonare quel percorso e se il Milan, come promesso, in tre settimane, presenterà un progetto che sia più di una idea per l'area de La Maura dell'ex Ippodromo". "Finché non avvengono queste sue cose io non ho oggettivamente altro da dire", ha concluso.