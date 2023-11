Sicurezza, Sala si scontra anche con Fontana: "Quando fa comodo, colpa mia..."

Sicurezza, Sala si scontra anche con Fontana: "Quando fa comodo, è colpa mia..."

"Ogni tanto qualcuno puo' anche fare l'ammissione che il tema della sicurezza e' in grande parte in mano al governo. Ma quando fa comodo si dice e quando non fa comodo invece la colpa e' di Sala. Fontana dovrebbe preoccuparsi anche un po' dei suoi problemi perche' i cittadini lombardi sono furiosi per le liste d'attesa rispetto alla sanita' e questo mi sembra un problema anche piu' grave perche' tocca tutti". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle parole del governatore Attilio Fontana sul problema sicurezza a Milano. "Non c'e' una persona che incontro che non manifesti rabbia per il fatto che ormai se non vai attraverso il privato le visite e gli esami te li scordi", ha concluso Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano.

Fontana: "Sicurezza problema reale, finalmente non lo si nasconde"

Sabato il governatore lombardo aveva detto, commentando il diverbio tra Sala ed il ministro Matteo Salvini: "Io sono convinto che con anche l'aiuto e la partecipazione del governo ci potranno essere delle soluzioni finalmente definitive". "Sul fatto che la Sicurezza sia un problema oggettivo e' altrettanto vero. Credo - ha continuato - che finalmente il problema sia emerso, e finalmente non si e' cercato di nasconderlo".