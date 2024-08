Sicurezza Stradale: Lombardia al primo posto per morti di pedoni nel 2024

La Lombardia si distingue negativamente come la regione italiana con il più alto numero di pedoni deceduti in incidenti stradali nel 2024, con un tragico bilancio di 37 vittime dall'inizio dell'anno. Questo dato allarmante, che include anche una recente vittima, è stato riportato dall'Osservatorio Pedoni Asaps - Sapidata, il quale monitora gli incidenti mortali che coinvolgono i pedoni, considerati tra gli utenti più vulnerabili della strada. Seguono nella classifica Lazio e Campania, entrambe con 29 decessi, segnalando un grave rischio per i pedoni anche in queste regioni. Complessivamente, in Italia, si contano 241 decessi di pedoni, con una preoccupante concentrazione tra gli over 65, che rappresentano quasi il 60% delle vittime.

R. La Russa: "Dati allarmanti, serve maggiore sensibilità"

Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, ha espresso forte preoccupazione per i dati diffusi dall'Osservatorio Pedoni Asaps. Ha sottolineato la particolare vulnerabilità degli anziani, che costituiscono il 65% delle vittime, e la mancanza di adeguata sensibilità da parte di automobilisti e motociclisti nei confronti dei pedoni. La Russa ha annunciato che la Regione Lombardia intensificherà le iniziative per ridurre gli incidenti stradali, aumentando i controlli da parte delle polizie locali e promuovendo il rispetto delle norme stradali, soprattutto in prossimità delle strisce pedonali, dove troppo spesso i pedoni sono costretti ad attraversare in condizioni di pericolo.