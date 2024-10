Sicurezza sul lavoro, dati allarmanti in Lombardia. Gli Ordini delle professioni sanitarie: "Educare alla prevenzione"

Sicurezza sul lavoro, dati allarmanti in Lombardia

La Settimana europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro si apre con dati preoccupanti, diffusi da Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia. Tra gennaio e agosto 2024, la regione ha registrato 121 morti sul lavoro, segnando un aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le professioni sanitarie, in particolare i Tecnici della Prevenzione, hanno un ruolo cruciale nell'affrontare questa emergenza. "La sicurezza non può essere affrontata solo in retrospettiva", ha dichiarato Diego Catania, Presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP di Milano, sottolineando l'importanza della prevenzione.

Il ruolo dei Professionisti della Prevenzione: una risorsa sottovalutata

Alberto Righi, Presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP di Mantova, ha evidenziato come i Professionisti della Sicurezza sul Lavoro siano spesso marginalizzati da figure non qualificate, anche nella Pubblica Amministrazione. "Fino a quando il nostro ruolo non sarà pienamente riconosciuto, parlare di sicurezza sul lavoro sarà un'illusione". Oggi, a Piazza Città di Lombardia, i professionisti dell'Ordine sono presenti per sensibilizzare cittadini e studenti, promuovendo l'importanza della prevenzione.

La sicurezza non si improvvisa: formazione e aggiornamento costanti

Davide De Scalzi, Presidente della CdA TPALL di Milano, ha ribadito che la sicurezza sul lavoro non può essere improvvisata. Il Tecnico della Prevenzione è una figura chiave, grazie a una formazione specifica e un costante aggiornamento. "Questo professionista valuta, previene e gestisce i rischi sul luogo di lavoro, supportando le aziende nell'adozione di buone pratiche e nella conformità alle normative".

Educare alla prevenzione: partire dalle scuole

Enrica Tidone, Presidente della CdA AS di Milano, ha concluso l'evento sottolineando l'importanza di una cultura della prevenzione che parta dalle scuole. "L'educazione sulla sicurezza deve iniziare presto, e l'Assistente Sanitario è fondamentale in questo processo formativo. La tutela della salute, pilastro della nostra Costituzione, deve riguardare ogni aspetto della vita, soprattutto quello lavorativo".