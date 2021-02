Silvia Roggiani presenta "Fuga dalla città", il libro di Fabio Massa

Silvia Roggiani incontra online Fabio Massa, autore di "Fuga dalla città"

Il Covid 19 ha per sempre cambiato il mondo. Nessun continente escluso. Ogni singola nazione ha dovuto fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’Italia è stata al centro dell’attenzione mondiale all’inizio della pandemia, la regione Lombardia al centro dell’attenzione mediatica, Milano l’emblema della fuga. Proprio sulla città meneghina vuole stringere il fuoco della lente il volume del giornalista Fabio Massa “Fuga dalla città”, edito da Chiarelettere. Il testo racconta la città attraverso i protagonisti della scena milanese culturale, politica, economica, universitaria, attraverso delle interviste al Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Beppe Sala, e ancora tra gli altri, al già presidente di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, Stefano Boeri, Ferruccio Resta, Pierfrancesco Maran.

Martedì 2 marzo la segretaria del PD Milano Metropolitana, Silvia Roggiani, parlerà con Fabio Massa di come dovrà reinventarsi Milano per tornare a essere un punto di riferimento economico e sociale. L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina PD Milano Metropolitana alle 18.30.