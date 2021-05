Silvia Romano si è sposata e ha lasciato Milano

Silvia Romano si è sposata con un amico d'infanzia, che si sarebbe convertito all'Islam per seguire il percorso di fede della giovane cooperante di Milano che ha trascorso un periodo di un anno e mezzo sequestrata in Somalia. Lo racconta la Stampa: Silvia Aisha Romano ha lasciato Milano per trasferirsi fuori città. La nuova svolta nella sua vita a circa un anno dal rilascio, avvenuto nel maggio 2020. Il matrimonio risalirebbe allo scorso ottobre e si è celebrato in Emilia Romagna, nel paese d'origine del 26enne. Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese, Romano ora insegna lingue straniere in una scuola per adulti.