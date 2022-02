Silvio Berlusconi smentisce le voci di un suo matrimonio con Marta Fascina

Silvio Berlusconi smentisce le indiscrezioni che parlavano di un "imminente annuncio" del suo matrimonio con Marta Fascina. L'86enne presidente di Forza Italia ha pubblicato nella serata di martedì 22 febbraio una nota in cui spiega: “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.