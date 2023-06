"Silvio simbolo del nostro paese. Non riesco a immaginare Italia senza lui"

"Silvio Berlusconi è la storia del nostro Paese. La sua visione politica, le sue intuizioni, le sue posizioni nello scacchiere della politica internazionale hanno segnato la vita politica italiana degli ultimi trent'anni". A dirlo e' il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani.

Romani: "Ha saputo dare una prospettiva nuova all'Italia e ha saputo essere con passione ed energia un punto di riferimento"

"Ha saputo dare una prospettiva nuova all'Italia e ha saputo essere con passione ed energia un punto di riferimento per l'intera comunità nazionale. Un vincente, nell'imprenditoria come nello sport: unico, inimitabile, ha saputo anticipare e interpretare al meglio l'evoluzione della societa' italiana. Mantenendo sempre una forte vocazione popolare. Con lui se ne va l'ultimo degli 'immortali'. Oggi fatico a immaginare un'Italia senza Silvio Berlusconi. Manchera' al nostro Paese, mancherà la sua capacità visionaria. Mancherà inevitabilmente anche a chi in questi anni non lo ha amato e non gli e' stato amico", ha sottolineato