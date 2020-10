Silvio sindaco, De Pasquale: "Milanesi entusiasti dopo anni di lamentele"

"È bastata l'indiscrezione su Berlusconi Sindaco per scatenare una scossa di ottimismo in una Milano incupita da Covid e da un Sindaco tentenna. È da stamattina che il mio telefono squilla, e finalmente non sono lamentele ma milanesi entusiasti e pronti a rimboccarsi le maniche. Milano avrebbe certamente bisogno di un Sindaco visionario e innamorato della sua città come Berlusconi. In questo momento difficile farebbe comodo a Milano il suo inossidabile entusiasmo, le sue grandi relazioni internazionali e quell'ossessione meneghina per l'efficienza e il lavoro che da qualche anno sono scomparse da Palazzo Marino". Questo il commento del consigliere comunale forzista, Fabrizio De Pasquale, dopo la notizia della possibile candidatura di Silvio Berlusconi a sindaco di Milano alle amministrative del 2021.