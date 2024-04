Sindaca Castellanza muore con fascia tricolore indosso

E' morta con la fascia tricolore indosso poco dopo aver pronunciato il discorso per l'anniversario della Liberazione. Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, se n'e' andata a 50 anni, probabilmente per un infarto, negli uffici del piccolo Comune in provincia di Varese al quale, stando ai ricordi che affollano i social in queste ore, aveva dedicato molte energie ed entusiasmo. Aveva detto ai suoi assessori di sentirsi poco bene ed era tornata in municipio per posare la fascia tricolore. Il suo corpo senza vita e' stato trovato da un agente della Polizia Locale. Commosso il ricordo di chi l'ha conosciuta :"Grintosa, combattiva ma con un sorriso luminoso e solare"; "L'essere sindaco e' stata la sua vita e, in Comune, indossando la fascia da sindaco, ci ha lasciati".