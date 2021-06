Sindacalista del Milanese investito a manifestazione di lavoratori a Biandrate

Durante una manifestazione di lavoratori della logistica un 37enne e' morto questa mattina investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (NO) in via Guido il Grande. L'autista del camion pare abbia forzato il blocco organizzato dal sindacato Si Cobas che stava manifestando insieme al comparto della logistica. Dopo aver investito l'uomo - il sindacalista Belakhdim Adil - è fuggito. A fermarlo in autostrada sono stati i carabinieri. Altri due operai presenti sarebbero rimasti feriti e portati in ospedale a Novara, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Il camionista dopo la fuga è stato rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza. Belakhdim Adil, coordinatore dei SiCobas Novara, viveva con la famiglia a Vizzolo Predabissi, nel Milanese.

Sindacalista ucciso, Draghi e Orlando: fatto gravissimo, fare piena luce

“Sono molto addolorato per la morte di Adil Belakhdim. È necessario che si faccia subito luce sull’accaduto” così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine del suo arrivo a Barcellona. “È gravissimo quello che è accaduto di fronte ai cancelli di un magazzino di Biandrate, vicino Novara. La tragica morte del sindacalista Adil Belakhdim è avvenuta in circostanze che andranno immediatamente chiarite. Nel settore della logistica stiamo assistendo ad una escalation intollerabile di episodi di conflittualità sociale che richiedono risposte urgenti. Alla famiglia del sindacalista la nostra vicinanza”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Roggiani (Pd): "Inaccettabile morire lottando per i propri diritti"

"Inaccettabile morire lottando per i propri diritti. Mi lascia sgomenta e attonita la morte del sindacalista Adil Belakdim, travolto e ucciso da un camion mentre partecipava ad un presidio di fronte alla Lidl di Biandrate, nel novarese. Dopo le aggressioni ai lavoratori in protesta davanti ai cancelli della Zampieri di Lodi, è evidente come ci troviamo di fronte ad una situazione molto pericolosa di conflittualità. La politica tutta e le istituzioni non possono restare indifferenti: le battaglie per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono le nostre battaglie, e va fatto il possibile per fermare ogni tensione sociale. Alla famiglia, agli amici e ai compagni di Adil vanno la mia commossa solidarietà e un forte abbraccio". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani esprime il suo cordoglio per la morte del sindacalista Adil Belakdim, il trentasettenne residente a Vizzolo Predabissi.

De Rosa (M5S): "Aprire riflessioni sul salario minimo"

“La tragedia di questa mattina a Novara andava evitata. Non si può morire quando si difende il diritto al lavoro e la legittima richiesta, sostenuta anche dal M5S, di salario minimo. Ai familiari del sindacalista scomparso, ai suoi colleghi e al sindacato va il cordoglio e la vicinanza del M5S. Questa tragedia purtroppo non è un caso isolato e deve far riflettere anche la nostra regione. La settimana scorsa proprio in Lombardia abbiamo registrato violenti scontri e tafferugli a un presidio organizzato dal SiCobas davanti a un magazzino della logistica a Tavazzano di Villasesco, in provincia di Lodi. In ogni caso va quindi affrontata anche iun ambito locale un’ampia riflessione sul salario minimo e sul diritto al lavoro coniugato nel pieno rispetto dei valori di convivenza civile e democratica”. Così in una nota Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia.

Cub: "Inaccettabile perdere la vita per difendere i diritti"

La CUB esprime 'la massima solidarietà e al tempo stesso la propria indignazione dopo la morte di Adil Belakdim, il lavoratore di 37 anni rimasto travolto da un camion durante una manifestazione presso il Lidl di Biandrate, in provincia di Novara. Adil Belakdim era il coordinatore de SiCobas Novara, organizzazione per i diritti dei lavoratori'. “La morte tragica di Adil Belakdim è un omicidio sul lavoro – dichiara Marcelo Amendola, segretario nazionale CUB – una morte che ci indigna. In questo Paese si perde la vita per difendere i propri diritti. E’ questa la drammatica realtà che noi tutti consideriamo inaccettabile”.

L'ex legale: "Il suo sogno era unire i lavoratori"

Adil Belakhdim, il coordinatore del Si Cobas di Novara morto investito da un camion, "aveva un sogno: unire i lavoratori di tutte le nazionalita' nelle lotte che portava avanti". Lo racconta all'AGI Mauro Tagliabue, che e' stato prima difensore di Adil e poi ha partecipato a numerosi incontri sindacali quando il 37enne marocchino ha intrapreso questa strada. "L'ho difeso quando era operaio della Tnt - ricorda Tagliabue - in una causa collettiva contro varie cooperative che non pagavano le retribuzioni dovute. I lavoratori della logistica non sono quasi mai assunti dai committenti, ma dalle cooperative. Poi ha deciso di diventare delegato sindacale e aveva tutte le qualita' per farlo. Era molto serio e capace di tenere insieme e incitare i lavoratori". Era anche "un duro" Adil "perche' se vuoi fare il sindacalista devi avere un po' di pelo sullo stomaco".