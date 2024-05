Sindaco del Lodigiano si impicca in municipio alla vigilia del voto: autopsia

La Procura di Lodi ha disposto l'autopsia sul corpo di Claudio Manara, il sindaco di Corte Palasio trovato impiccato in municipio intorno alle 21 di ieri. Sono pochi i dubbi che si sia trattato di un suicidio ma si e' preferito procedere all'esame non essendoci testimoni del fatto. Manara, 67 anni, era stata duramente attaccato da alcuni concittadini martedi' durante la serata di presentazione in Comune della Lista Aria Nuova per la quale si sarebbe ricandidato alla guida del paese. In un post apparso sulla pagina Facebook della lista, si censurava il fatto che alla presentazione si fossero presentati sostenitori dello schieramento avversario alle urne "con la sola funzione di creare un clima di poca serenita' e di disturbo". La dialettica tra le parti riguardava in particolare il bilancio in rosso del Comune di 1500 abitanti