Sindaco di Milano, a destra spunta il nome di Giovanni Bozzetti. Inside

Segnatevi questo nome. Giovanni Bozzetti. Occhi chiari, capelli tirati all'indietro e un sito internet molto preciso. Con curriculum scaricabile. Di tutto rispetto, peraltro. Ecco, a Giovanni Bozzetti c'è chi - ai piani alti (anzi, altissimi!) di Fratelli d'Italia starebbe pensando per una possibile candidatura a sindaco al prossimo giro, dopo Beppe Sala. Perché non bisogna farsi illusioni: nei salotti della politica di questo si parla. Chi ci sarà a sinistra? E chi a destra? Prima di tornare a Bozzetti, vediamo un po' chi si potrebbe scaldare. A sinistra parlano di Mario Calabresi, gran capo di Chora, giornalista, scrittore, 53 anni. Si è fatto vedere, qui e là, per qualche evento, generalmente su progetti che avevano visto la collaborazione di Chora con il Comune di Milano. Potrebbe essere un outsider che - mettendo d'accordo tutti - potrebbe riaprire il dibattito sulle primarie sì, primarie no, facendole pendere verso il no. Ma se ci fosse la gara, c'è da scommettere che potrebbe essere probabile la partita Pier vs Pier: Pierfrancesco Majorino vs Pierfrancesco Maran. Non è un caso che Majorino, dopo la disfatta delle Regionali, aveva voluto mettere più volte l'accento sull'ottimo risultato di Milano. E per quanto riguarda Maran, studia da sindaco praticamente da sempre.

Sindaco di Milano: da Ferruccio Resta a Regina De Albertis...

A destra, invece, la situazione è più solida. Ci sono due nomi possibili. Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico, stimatissimo nella comunità accademica e dalle aziende, che ha scritto un libro illuminante con Ferruccio De Bortoli. L'altro è quello di Regina De Albertis, grande capa dei costruttori, figlia di Claudio, madre 42enne, moderata, che piace davvero un po' a tutti. Infine, a completare la rosa, Niccolò Zanon, ex giudice della Corte Costituzionale, con un passato nel Fronte della Gioventù ma un equilibrio molto apprezzato negli ambienti istituzionali su su fino al Quirinale. C'è chi aggiunge a questi nomi quelli di Paolo Veronesi, figlio di Umberto, colui il quale sta portando avanti lo IEO e l'esperienza del padre, che salvò migliaia di milanesi tra cui anche il sindaco Sala. E poi - come preannunciato da Affaritaliani.it Milano all'inizio - Giovanni Bozzetti. Curriculum impressionante. Consigliere comunale con la consiliatura Moratti, assessore con Moratti alla Moda e al Turismo, poi consigliere di Ignazio La Russa quando era ministro della Difesa, poi assessore regionale per una stagione brevissima, nell'ultimo Formigoni, tra il 2012 e il 2013. Classe 1967, si è poi costruito una solida base imprenditoriale: chairman di Greenthesis, società quotata nel settore ambientale, rapporti con gli emirati arabi, esperienze nel mondo bancario e nel mondo assicurativo, ambrogino d'oro nel 2006, un passato da tennista di buon livello.