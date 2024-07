Sinistra Italiana: "No alla cessione del patrimonio immobiliare del Trivulzio"

Sinistra Italiana: "Stop alla cessione del patrimonio immobiliare del Trivulzio"

"Il patrimonio immobiliare degli enti pubblici non può diventare strumento finanziario, ma restare al servizio della città e dei suoi abitanti. II piano di dismissione annunciato dal commissario Tronca, e mai spiegato nel dettaglio né agli inquilini, né ai sindacati né al consiglio comunale di Milano, rischia di diventare l’ennesimo volano della speculazione immobiliare e della corsa al rialzo degli affitti in città": così con una nota Sinistra Italiana Milano Metropolitana, intervendo nel dibattito relativo al Pio Albergo Trivulzio.

"Sosteniamo la mozione presentata in consiglio comunale a Milano dalla maggioranza di centrosinistra e ci uniamo alla richiesta di trasparenza sul progetto, per il quale chiediamo: con quali tempi avverrà la cessione? quali canoni verranno applicati agli attuali inquilini e ai nuovi assegnatari? Quali e quanti stabili verranno venduti?"

"Anche il sindaco Sala prenda posizione contro il progetto"

La nota conclude: "A oggi mancano le informazioni minime per comprendere il valore dell’operazione e l’impatto sociale sulla città. Per questo ci uniamo alla protesta dei sindacati e dei comitati inquilini del Pio Albergo Trivulzio per chiedere la sospensione del progetto. Auspichiamo altresì, e lo chiediamo con forza, che anche il sindaco Sala e l’assessore alla Casa Bardelli prendano posizione contro un progetto che, a oggi, rischia solo di contribuire all’emergenza abitativa in città e che, nonostante le rassicurazioni informali, si sta concretizzando in lettere di sfratto e disdette dei contratti in corso"