Sinistro stradale tra 6 mezzi: 7 feriti, uno è grave

Sull’autostrada A4 che collega Torino a Venezia, nel tratto tra Dalmine e Bergamo, si è verificato un incidente che ha causato 7 feriti, di cui uno grave e scortato immediatamente all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. A riferirlo è Areu. Tre persone sono invece ricoverate in codice giallo tra il Papa Giovanni di Bergamo, Niguarda di Milano e Civili di Brescia (in quest’ultimo il paziente è stato portato in elisoccorso). Altre tre sono invece in osservazione in codice verde; altre ancora valutate sul posto, dove sono intervenute anche due automediche, due auto infermieristiche, sette ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine. A causare il sinistro sono stati in totale sei veicoli: quattro auto, un mezzo pesante e un furgone.