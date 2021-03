Sirene romane per Maran: a capo del dipartimento ministeriale

Sirene romane per Pierfrancesco Maran: l'assessore milanese all'Urbanistica e al Verde potrebbe infatti a breve ricevere formale proposta per guidare il dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e ai Trasporti guidato da Enrico Giovannini. Lo riferisce oggi il quotidiano Il Giorno. Un ruolo di prestigio, una posizione dalla quale dipendono i provveditorati per le opere pubbliche, la vigilanza sulle grandi opere, l’edilizia statale e abitativa nonché la regolazione degli appalti. E che lascerebbe libera a Maran la possibilità in un futuro di valutare altri percorsi alle Politiche o alle Europee. Una eventualità che giunge, per Maran, dopo dieci anni in Giunta a Milano, prima con Giuliano Pisapia e poi con Giuseppe Sala, e con le Comunali di ottobre che potrebbero vedere il candidato Sala voler operare un rinnovamento nella propria squadra.