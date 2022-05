Sister Act, il musical torna a Milano: prossima stagione al Teatro Nazionale

“Sarà Sister Act il musical della prossima stagione del Teatro Nazionale di Milano”. Lo annuncia Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Nazionale e Lirico ‘Giorgio Gaber’. “Dopo il successo clamoroso di Pretty Woman – spiega Forte – con il quale abbiamo staccato oltre 85.000 biglietti - e portato in scena 75 repliche - facendo registrare un record assoluto di vendite in un periodo molto complicato, per la prossima stagione riproponiamo un grande classico che già ci ha regalato tante soddisfazioni. Il titolo è stato scelto dopo un’accurata indagine di mercato che ha confermato come Sister Act sia ancora molto apprezzato dal grande pubblico e il titolo in assoluto più gradito”.



La produzione sarà di Stage Entertainment, la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. Il musical andrà in scena indicativamente da ottobre a dicembre.

“Sister Act – continua Forte - andrà in scena tra cinque mesi e proprio oggi apre il bando per le audizioni per il ruolo di Deloris Van Cartier, figura passata alla storia e che contribuì all’affermazione internazionale di Whoopi Goldberg, e per tutti gli altri protagonisti del musical. Come già sperimentato con Pretty Woman, coloro che desiderano candidarsi lo dovranno fare caricando un provino (entro il 1° giugno) su heArt (www.heart-social.com). Ricordo che heArt, già ribattezzato il ‘Linkedin dell’arte’, è la piattaforma interamente dedicata agli artisti e agli amanti di arte e spettacolo. Una vetrina che raccoglie in una community le diverse espressioni del talento offrendo loro uno spazio digitale finalizzato alla ricerca di nuove opportunità professionali e all’offerta di un intrattenimento social di qualità”.



La seconda fase delle audizioni si svolgerà invece in presenza dal 10 al 12 giugno.



Tutte le info sul sito www.teatronazionale.it