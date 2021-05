Slc Cgil, Centro di produzione Milano, ieri Cda Rai: in scena l'ennesima farsa

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - "Dopo lunghi anni di attese e promesse non mantenute da parte della Rai sul nuovo centro di produzione di Milano – spiega Francesco Aufieri, segretario generale Slc Cgil - è insopportabile assistere all'ennesima discussione nel Cda di ieri che si conclude con accuse reciproche, con delibere generiche e soprattutto senza alcuna certezza. A partire da Luigi Gubitosi tutti i leader della Rai in questi anni sono venuti a Milano per rassicurarci ma puntualmente tutti gli impegni assunti sono stati disattesi. La questione del centro di produzione Rai di Milano è l'emblema di una Rai debole, che ha smarrito il senso del Servizio Pubblico che dovrebbe valorizzare il territorio e con esso l'informazione libera e di qualità, un bene sempre più raro e prezioso. Il rapporto di fiducia tra i lavoratori di Milano e i vertici Rai si è rotto. E' ora necessario che sia fatto un gesto di chiarezza e trasparenza e che venga spiegato nel dettaglio lo stato dell'arte di questa vicenda, che vengano illustrati, se esistono, i progetti del nuovo insediamento, che sia chiarita l'intenzione in merito alla destinazione degli immobili di proprietà in corso Sempione e soprattutto che siano spiegate nel dettaglio le future tappe affinchè sia possibile finalmente seguire passo passo il rispetto degli impegni presi," conclude il sindacalista.