Smart working a Milano, boom per gli affitti sui laghi lombardi

Lo smart working sta profondamente incidendo sulle abitudini - lavorative e non - dei milanesi. Lo dimostra una volta di più l'indagine svolta da AirBnB e citata oggi da Evelina Marchesini sul Sole 24Ore, che racconta di un nuovo fenomeno: il boom degli alloggi presso i laghi lombardi. Richiestissimi da chi, con il lavoro da remoto, sta concretamente scegliendo di trasferirsi per qualche mese fuori dalla città, alla ricerca di contesti diversi da quelli della metropoli. Hanno risposto all'indagine 2mila dipendenti d'azienda, dati incrociati con le ricerche effettuate sul sito a settembre: il 34% sta cercando soluzioni fuori porta raggiungibili in giornata in auto, due intervistati su tre stanno accarezzando concretamente l'idea di lavorare da remoto nei prossimi mesi lontano dalla propria residenza principale. E i laghi lombardi guidano il trend, come riferisce Solo Affitti Brevi. In maggior parte clienti milanesi, ma non mancano gli stranieri. I prezzi? Comunque non per tutti: nella zona di Colico, Lecco, il canone di riferimento estivo è di 1500-2000 euro al mese, naturalmente da calibrare sulla diversa stagione. Cifre simili ad Arona. Bellagio e Menaggio più care, con 2500 euro al mese.