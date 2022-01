Smog a Milano, a gennaio Pm10 alle stelle

Milano, inquinamento alle stelle negli ultimi dieci giorni. La qualità dell'aria complessiva si è assestata tra "scarsa" e "molto scarsa". E tutto gennaio è stato estremamente critico, con il Pm10 che ha superato la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo per 25 giorni.

Smog a Milano: un mese tra i più inquinati del decennio

Un gennaio simile a quello record di 15 anni fa, quando Milano e buona parte della Lombardia si erano ritrovate ricoperte da una coltre di smog. Si va verso uno dei mesi più inquinati del decennio.

Smog a Milano, i Verdi: "Servono misure strutturali"

A Milano "25 giorni di cappa di smog, o si interviene o ci si continua ad ammalare, servono misure strutturali e di prevenzione, serie e concrete". Lo ha sottolineato in una nota il capogruppo dei Verdi al Comune di Milano, Carlo Monguzzi, parlando della qualita' dell'aria del capoluogo lombardo nelle ultime settimane. "E' ormai evidente quello che diciamo tutti i giorni Area C, non fa piu' diminuire il traffico e quindi non allontana lo smog, Area B non ha mai funzionato a causa delle deroghe, forni e riscaldamenti a legna contribuiscono per il 18% del Pm10 che si forma a Milano, bisogna cambiare la legna - ha aggiunto -. Le porte aperte dei negozi con le lame d'aria sono un esempio terribile di cio' che non si deve fare". Secondo Monguzzi "e' molto triste che invece in Comune da tempo si discuta il Piano aria clima, che non ha alcuna ricaduta pratica e quindi nessun effetto sullo smog - ha concluso -. Non servono belle parole, servono atti"