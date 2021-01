Smog, a Milano sopra livello di guardia: PM10 oltre doppio della soglia

Sono in crescita, in tutte le centraline, i valori di Pm10 in città. Le stazioni di rilevamento di Arpa hanno registrato ieri valori oltre il doppio la soglia di guardia di 50 mg/mc in via Senato con valori di 104 mg/mc; 96 in viale Marche, 98 a Città Studi, 80 al Verziere, 106 a Pioltello. Lo riporta l'agenzia Mianews.