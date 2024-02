Smog: da oggi revocate le misure sulla qualità dell'aria a Milano e Monza

Smog: revocate le misure sulla qualità dell'aria a Milano e Monza

Sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali di PM10 inferiori al limite nelle province di Milano e Monza. Come previsto dalle norme in vigore, da oggi, mercoledì 7 febbraio, saranno quindi disattivate le misure temporanee per la qualità dell’aria in queste province. Restano invece attive le misure primo livello nelle province di Lecco e Mantova e di secondo livello nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Smog, Attilio Fontana: a Milano domeniche a piedi non servono

Sull'ipotesi di reintrodurre le domeniche a piedi a Milano per contrastare l'inquinamento atmosferico "e' una cosa che dico da sempre, puo' servire a livello psicologico, sicuramente non a livello concreto". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa dei risultati di Berkeley SkyDeck Europe - Milano, progetto promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. "Se e' vero che durante il periodo del lockdown con il blocco completo di ogni tipo di circolazione sostanzialmente i parametri sono migliorati in maniera irrisoria, quindi se vogliamo farlo per un coinvolgimento maggiore ok, ma concretamente non serve a molto" e "questa e' la dimostrazione che noi come regione e come tutte le altre regioni del bacino padano stiamo facendo tanto per migliorare la qualita' dell'aria". Lo scorso anno "e' stata la dimostrazione che la qualita' era migliorata in maniera sostanziale, poi quando si verificano periodi come quello attuale nel quale non piove, non c'e' nessun tipo di vento, non ci sono movimenti, e' chiaro che per la solita questione orografica lo stazionamento di queste sostanze determina lo sforamento". Per Fontana questa "e' la vera dimostrazione che nonostante l'impegno che ci stiamo mettendo e continueremo a metterci questi periodi determinano questa situazione".