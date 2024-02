Smog, Milano: da domani stop alle misure restrittive

"In considerazione delle medie provinciali di Pm10 registrate nella giornata di ieri e delle previsioni meteorologiche favorevoli alla dispersione previste per i prossimi giorni, da domani, sabato 24 febbraio, saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza". Lo comunica in una nota Regione Lombardia. Rimarranno invece attive le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

Smog, Sala: riprenderemo questione caldaie a gasolio

Per quanto riguarda l'inquinamento in citta' "penso che una prossima azione che dovremo cominciare a fare e' riprendere la questione delle caldaie a gasolio". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine de "La salute e' un diritto", la prima conferenza regionale sulla salute, organizzata dal gruppo consiliare PD Lombardia a Palazzo Pirelli. "Noi avevamo fatto una delibera anni fa per metterle fuori legge entro il 2023, poi c'e' stato un ricorso e il TAR aveva dato ragione ai privati a causa del periodo difficile della pandemia. Pero' rimane il fatto che la questione dei riscaldamenti e' solo una delle questioni - ha continuato - Adesso credo che la riproporremo ma dovremmo trovare le formule per evitare un altro ricorso. Abbiamo ancora piu' di 1000 palazzi a Milano che sono a gasolio, tutti privati. Poi ci sono alcune questioni non ancora affrontate, come gli allevamenti intensivi. Quindi il mio punto e' lavoriamo tutti insieme, se la Regione dice di aver gia' fatto molto, io dico dobbiamo fare ancora di piu'".