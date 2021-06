Smog: riattivazione Area B e C. Sala: "Per la salute dei milanesi"

La riattivazione di Area B, di Area C (gia' in vigore) e il pagamento della sosta nelle striscie blu sono azioni che il comune di Milano prende per tutelare la "salute" dei cittadini e non semplicemente per far quadrare i conti. Lo ha precisato il sindaco Giuseppe Sala: "E' falso pensare che prendiamo queste decisioni per questioni di cassa. In questo momento il traffico sta aumentando. Lo facciamo per la salute dei milanesi. Quando e' stato necessario abbiamo lasciato aperta Area b, ma adesso con la chiusura delle scuole crediamo sia necessario, per la salute, fare in maniera diversa. E chi contesta queste decisioni veramente vuol dire che si mette dalla parte sbagliata rispetto al tema della salute". "Noi - conclude - stiamo facendo una serie di azioni per restituirla quanto possibile ai cittadini milanesi".