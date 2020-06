Snaitech rinuncia al ricorso su vincolo storico sull'Ippodromo di San Siro

In una comunicazione dell'azienda si apprende che Snaitech ha notificato al Consiglio di Stato l’atto di rinuncia a procedere relativamente all’appello presentato contro i vincoli di carattere storico-artistico posti nel 2004 sul Comprensorio Ippico di San Siro e nel 2017 sull’area dell’ex Ippodromo del Trotto. “Rinunciando formalmente a portare avanti due ricorsi che hanno radici lontane ed erano maturati in un contesto completamente diverso dall’odierno – spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech – vogliamo mandare un messaggio forte al quartiere ed alla città. Come abbiamo sempre detto, Snaitech vuole continuare a investire e lavorare per dare seguito alla straordinaria tradizione ippica della città e del quartiere di San Siro”.

Negli ultimi 5 anni - fa sapere l'azienda - Snaitech ha investito oltre 10 milioni di euro per interventi strutturali nel Comprensorio Ippico di San Siro ed è impegnata attivamente in prima linea per il rilancio dell’ippica. Esemplare in tal senso è il caso dell'ippodromo Snai San Siro che dal 2016 ha registrato complessivamente oltre 800.000 accessi, diventando un modello nazionale di come attraverso un palinsesto di eventi complementari si possano rilanciare l'ippica e gli ippodromi.

"Oggi Snaitech - ha commentato su Facebook l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran - ha annunciato che ritirerà i ricorsi contro i vincoli delle belle arti nelle aree dell'Ippodromo. È una scelta molto positiva e apprezzata che chiude una discussione che era ormai anacronistica: quelle aree sono inedificabili da tempo e con questo atto non esiste più neppure la più remota possibilità che non sia così.Ora ci si può concentrare sui tanti progetti che ci sono nel quartiere. In tutti, da ex trotto a stadio, le volumetrie col nuovo piano son state drasticamente ridotte per rendere possibile uno sviluppo che abbia il verde al suo centro."