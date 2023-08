Sofia Castelli, l'interrogatorio dell'ex fidanzato che l'ha uccisa

Questa mattina udienza di convalida per Zakaria Atqaoui, il ventitreenne reo confesso che all'alba di sabato ha ucciso a coltellate l'ex fidanzata Sofia Castelli a Cologno Monzese, in provincia di Milano. L'interrogatorio davanti alla gip Elena Sechi si svolge nel carcere di Monza dove il ragazzo, difeso dall'avvocato di fiducia Marie Louise Mozzarini, si trova da sabato sera in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

Sofia Castelli, a Cologno Monzese fiaccolata in ricordo

Nel frattempo è stata organizzata per questa sera una fiaccolata in ricordo della 20enne. L'appuntamento, riferisce il quotidiano Il Giorno, è alle 20.45 davanti a Villa Casati: ognuno è invitato a portare con sé una fiaccola o una candela per illuminare il corteo che partirà alle 21, percorrendo via IV Strade e corso Roma, fermandosi davanti al civico 100, dove già numerosissimi sono messaggi e mazzi di fiori in ricordo di Sofia Castelli. Quindi prosecuzione in via Indipendenza e conclusione alla sede comunale di Villa Casati.

Il killer di Sofia appostato nell'armadio, poi lo sgozzamento della giovane

Come emerso già nella giornata di ieri, Zakaria Atqaoui, era nascosto nell'armadio dell'appartamento dei genitori di lei, del quale il giorno prima aveva rubato le chiavi. Il 23enne ha atteso il ritorno a casa dalla discoteca di Sofia, certo di trovarla in compagnia di un altro ragazzo. Invece la giovane ha rincasato con una amica, che è andata a dormire nella stanza di fianco. Il killer ha atteso che le due si addormentassero per uscire dal suo nascondiglio e accoltellare la ex nel sonno.