Sofo lascia la Lega e passa a Fratelli d'Italia: "No al sostegno a Draghi"

Vincenzo Sofo passa dalla Lega a Fratelli d'Italia: l'animatore del circolo Il Talebano vicino alla destra sovranista e anti-europeista ha annunciato ieri il suo cambio di casacca dopo la scelta del Carroccio di sostenere il Governo Draghi: "Con questa decisione la missione della Lega cambia e mira a raccogliere l’eredita del Pdl più che a costruire un grande movimento patriottico, identitario, conservatore e sociale. Scelta legittima e probabilmente affine all asua natura originaria ma in contrasto con le ragioni per le quali aderii a questo movimento e ai fondamenti che hanno sempre caratterizzato la mia attività politica". Sofo, milanese d'adozione ma originario della Calabria, dove è stato eletto deputato europeo nelle liste della Lega nel 2019, è fidaznato con Marion LePen.