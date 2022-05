Sogemi, rinnovato il Cda: Cesare Ferrero confermato presidente

Questa mattina l’Assemblea degli Azionisti di Sogemi ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e ha confermato per il terzo mandato il Presidente Cesare Ferrero. Primo rinnovo anche per i consiglieri Dott. Cremona e D.ssa Ciocio. Con atto di nomina del Sindaco Sala, l’Assemblea dei Soci ha rinnovato la fiducia a Cesare Ferrero e al Consiglio di Amministrazione per il lavoro fin qui svolto per la realizzazione del Piano Foody 2025.

Terzo mandato alla guida del Mercato Agroalimentare di Milano



Ferrero inizia così il terzo mandato alla guida del Mercato Agroalimentare di Milano in un’ottica di continuità e con l’obiettivo di completare il progetto di costruzione del Nuovo mercato Ortofrutticolo approvato in Comune lo scorso 2018 e di realizzare uno dei più importanti City Hub Agroalimentare europeo. “Sono onorato dell’apprezzamento ricevuto per il lavoro svolto e della conferma dell’incarico, dichiara Ferrero. Sarà mio impegno completare il progetto di sviluppo e portare il Mercato di Milano a rappresentare uno dei più importanti attori della filiera distributiva agroalimentare italiana.”

Piano Foody 2025: investimenti per 300 milioni



Il piano Foody 2025 prevede investimenti per 300 milioni di euro, di cui 100 milioni destinati alla realizzazione del Nuovo Mercato Ortofrutticolo, già oggetto di specifica copertura finanziaria, e 200 milioni di Euro di investimenti con attivazione di forme di partenariato pubblico privato per la realizzazione di un impianto di generazione di energia con fonti rinnovabili , accordo già stipulato con A2A , di piattaforme logistiche produttive al servizio del mercato e per la realizzazione del progetto Foody city logistic con la creazione di un sistema di distribuzione alimentare urbana in mobilità sostenibile.

Chi è Cesare Ferrero



Classe 1964 e una Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Cesare Ferrero ricopre da agosto 2016 la carica di Presidente di Sogemi Spa, la Società per Azioni che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso della Città. Dal 2009 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Country Manager Italia e Executive member del Comitato internazionale real estate del gruppo BNP Paribas Real Estate. È stato Vicepresidente di Prelios Spa società quotata alla Borsa Italiana, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IPI S.p.A, società immobiliare del Gruppo Fiat quotata alla Borsa Italiana. Presidente e Amministratore delegato di Metropolis S.p.A (ora Ferservizi) e Presidente di Grandi

Stazioni S.p.A..

Ferrero assume anche il ruolo di Direttore Generale nelle more dell'espletamento della procedura di selezione volta all'assunzione del Direttore.