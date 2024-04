Solari, candidato rettore della Statale, a scuola di talent. VIDEO

Solari, candidato rettore della Statale, a scuola di talent

X Factor alla Statale. Chi s’immagina dei professori pronti a spiegare in punta di Montblanc i contenuti del loro programma per diventare rettore chiarissimo della università Statale resterà deluso. E molto. A scoprire l’arcano sono stati gli studenti dell’ateneo milanese che hanno beccato uno dei tre candidati, il professor Luca Solari, protagonista di un video quantomeno singolare e l’hanno messo in rete. Il video (di fianco) riprende il candidato rettore all’Università degli Studi di Milano, Luca Solari, mentre fa le prove di un suo discorso “allenato” dal suo coach. Evidentemente il “vissuto” da prof e i contenuti del suo programma non bastano.

Statale, ci manca solo Mara Maionchi...

“Appena hai detto “credetemi” ti è cambiato il colore della faccia”, gli dice lo sparring partner. “È il gancio che collega il senso della narrazione”. Ohibò. Al primo turno ha prevalso nettamente Marina Brambilla, già prorettrice. Solari, invece, si è piazzato al terzo posto, in termini di preferenze, alle spalle di Gian Luigi Gatta, che invece si è ritirato. Ora si va allo spareggio il 17 aprile. E c’è chi giura di aver visto Mara Maionchi aggirarsi nei corridoi della Statale, a caccia di talent.