Sold out la prima italiana dell’IO-link day

Un grande successo di partecipazione per la prima italiana dell’IO-LinkDay, la giornata organizzata dal Consorzio PI, la più grande organizzazione per la comunicazioneindustriale, per parlare delle possibili applicazioni del protocollo IO-Link: un tema di primo pianocome dimostrano gli oltre 200 partecipanti che hanno fatto registrare il sold out dell’eventotenuto al Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo.

“Oggi abbiamo parlato di come la tecnologia IO-Link vada ad aprire una serie di opportunità per poter prelevare i dati direttamente dal cloud"

“Oggi abbiamo parlato di come la tecnologia IO-Link vada ad aprire una serie di opportunità per poter prelevare i dati direttamente dal cloud e portandoli nel mondo IT per poter andare a fareapplicazioni di manutenzione predittiva, diagnostica, dashboarding e qualunque altra possibileapplicazione nella gestione dei dati – ha spiegato Giorgio Santandrea, presidente del Consorzio PIItalia - Abbiamo visto molti esempi di come raccogliere dati sul campo e trasformarli in informazioniutili al processo di automazione industriale”.

IO-Link, un protocollo di comunicazioneindustriale nato con l’obbiettivo di digitalizzare e/o rendere intelligenti i dispositivi“poveri”

Durante il convegno sono emersi i numeri del protocollo IO-Link, un protocollo di comunicazioneindustriale nato con l’obbiettivo di digitalizzare e/o rendere intelligenti tutti quei dispositivi“poveri”, sensori e attuatori, che a bordo macchina e processo sono normalmenteanalogici o semplici digitali: una soluzione tecnologica senza competitor a livello globale e incontinua crescita, dai 21 milioni di nodi IO-Link operativi a fine 2020 si è passati a 35.7 milioni a fine 2022. E oggi IO-Link è usata da oltre 440 vendors in tutto il mondo. L’IO-link day ha raccolto le adesioni di 14 sponsor (Balluff, Bihl Wiedemann, Camozzi, CoreTigo,Duplomatic, Gefran, Hilscher, IFM, MurrElektronik, SICK, SIEMENS, Turk Banner, Wago, Wenglor) etre media partner (Èureka, Werobots Fieldbus&Networks) a dimostrazione ulteriore della centralità dell’appuntamento per il settore industriale e manifatturiero.