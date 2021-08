Sollazzo abbandona Milano Concreta e si candida con Europa Verde

“Un progetto civico per quanto mosso dall’entusiasmo non poteva bastare, ci volevano tre elementi fondamentali: un gruppo affiatato, un manifesto ideologico con delle basi come quello di Europa Verde e l’elemento della sfida che è quella di rilanciare un partito che in Italia ha bisogno di avere più attenzione per le istanze che incarna”, ha dichiarato Simone Sollazzo, consigliere comunale del gruppo misto, ex 5stelle.

Come riporta Mianews, questa mattina il consigliere ha annunciato davanti a Palazzo Marino la sua adesione a Europa Verde-Verdi Milano che lo candiderà nella sua lista per le prossime elezioni comunali. Sollazzo fino a pochi giorni fa era candidato sindaco con la sua lista “Milano Concreta”, progetto che quindi ha abbandonato per entrare tra le fila dei Verdi.