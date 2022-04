“Solo la cultura può fermare la guerra", un carro armato di libri a Milano

Libri bianchi su carro armato: il significato dell'installazione a Milano

Dal 23 al 25 aprile in piazzetta Reale sarà allestita “Solo la cultura può fermare la guerra”, installazione ideata da Lorenzo e Simona Perrone, creatori di LibriBianchi, promossa e prodotta da Comune di Milano e LibriBianchi in collaborazione con Eidos Partners, e realizzato dall’agenzia creativa e casa di produzione YAM112003.



L’installazione “Solo la cultura può fermare la guerra” consiste nell’esposizione di un carro armato, simbolo e strumento di guerra e distruzione, che viene messo ‘fuori combattimento’ da una montagna di libri di recupero imbiancati, simbolo di cultura e di pace. Da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile, dalle ore 10 alle 19, tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a portare con sé un libro che, dopo essere stato imbiancato insieme ai due artisti, sarà posizionato sul carro armato. Alla fine della manifestazione, il carro armato sarà interamente sommerso dai volumi, rappresentando la vittoria della cultura sulla guerra e dimostrando come la conoscenza sia l’unico strumento veramente efficace per fermare i conflitti.

La conoscenza contro la guerra

“Già Platone, duemilacinquecento anni fa, scriveva (Timeo, 86-87) Perché malvagio nessuno è di sua volontà, ma il malvagio diviene malvagio per qualche prava disposizione del corpo o per un allevamento senza educazione… – sottolineano gli artisti Lorenzo e Simona Perrone –. Quindi non c’è nulla nella nostra neurofisiologia che ci costringa ad agire in modo violento e letale, è solo un fatto culturale. Dobbiamo cominciare da lì, dall’educazione, dallo studio, per suggerire nuovi comportamenti ‘disarmanti’”.

