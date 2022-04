Sondaggio, la Lega sorpassa Fratelli d'Italia. Tra i leader... Le tabelle

Sondaggio, leader politici: primo Letta, secondo Salvini, terza Meloni. Calenda batte Conte



Enrico Letta primo con il 38,5%, in seconda posizione Matteo Salvini con il 37,1%, terza Giorgia Meloni con il 36,9%. E' il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, sulla fiducia degli italiani nei leader politici. Quarta posizione per Carlo Calenda (33,8%) che batte Giuseppe Conte (33,4%). Seguono Emma Bonino, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.



Tra le forze politiche il Partito Democratico si conferma in prima posizione con il 22,8% in crescita dello 0,4. Sorpasso della Lega, in rialzo dello 0,4% al 18,4, su Fratelli d'Italia, in calo al 18,1% (0,2). In leggera ripresa il M5S al 14,6%. Tonfo di Forza Italia al 7,2%.



Per quanto riguarda la fiducia dei ministri del governo Draghi vince Marta Cartabia con il 52,9%, seguita da Daniele Franco. Altri tre sopra quota 50%: Enrico Giovannini, Roberto Speranza e Giancarlo Giorgetti. Ultimo in classifica Patrizio Bianchi (Istruzione) con il 37,1%.



LE TABELLE