Aeroporti di Roma, nasce Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo

Gli scatti d'Affari

Il Patto nasce per definire il percorso per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore del trasporto aereo

È stato presentato questa mattina dall'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, nella sala stampa della Camera dei Deputati, il “Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo”. Tale accordo è finalizzato a definire il giusto percorso per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del settore del trasporto aereo e testimonia l'impegno costante di Aeroporti di Roma verso il conseguimento dell’obiettivo zeroCO2 entro il 2030. Il Patto può vantare il supporto scientifico del Politecnico di Milano, il quale presenterà a luglio 2022 i risultati della ricerca “La sostenibilità nel comparto del trasporto aereo”, durante il corso di un evento che vede il supporto di ENAC e che ha il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.



Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, ha commentato: “La decarbonizzazione del trasporto aereo è una sfida chiave rispetto alla quale il settore può e deve farsi trovare pronto. Tuttavia, la complessità del percorso, caratterizzato anche da soluzioni tecnologiche ancora immature o da costi oggi proibitivi, richiede una attenta riflessione. Si rende quindi necessaria una fase di analisi, che poggi su solide basi tecniche, che traduca auspici in piani d'azione concreti con tappe sfidanti ma realistiche, che garantisca coerenza dei target con quanto la scienza ci indica come necessario e realmente fattibile, ed infine che definisca la necessaria cornice di policies che supporti la transizione. A tal fine, il Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo è un’iniziativa aperta che si propone di coinvolgere tutti gli attori di riferimento per definire una roadmap condivisa”.