Sostegno finanziario Ue a Zelensky. Fondo per la ricostruzione dell'Ucraina

La visita del Presidente del Consiglio Europeo Michel in Ucraina si è aperta con un faccia a faccia con Zelensky e chiusa con una conferenza stampa.

Sul tavolo molti i temi: dalle sanzioni, agli aiuti militari, umanitari, l’adesione all’Unione Europea, ma soprattutto la frase di Michel: “Faremo tutto ciò che è possibile pe sostenervi e garantirvi che l’Ucraina vincerà la guerra”.

Una chiara presa di posizione dell’Europa verso un sostegno finanziario, un fondo di solidarietà alla popolazione per avviare la ricostruzione del Paese, sostegno per le indagini sui crimini di guerra, ma soprattutto sostegno militare. Sostegno finanziario per la ricostruzione chiesto anche dal presidente dell'Ucraina.

E' la prima volta che l’Unione europea decide di fornire aiuti attraverso armamenti, per un valore fino ad ora, pari a 1 miliardo e mezzo di euro.

Si è parlato poi, dell’entrata dell’Ucraina nell’Unione Europea: “Possiamo fornire un impegno concreto all’Ucraina per seguire questo percorso, perché sappiamo che giorno per giorno Kiev si impegna a sostenere i principi democratici dell’Unione Europea” ha dichiarato Michel.

Anche Zelensky ha spiegato quali potrebbero essere i giusti ingredienti per vincere questa guerra, a partire dalle sanzioni: “Vogliamo che il prossimo pacchetto di sanzioni sarà approvato al più presto e che riguardi il totale embargo energetico anche sul petrolio e sul gas, altrimenti non sarà abbastanza potente, infine tutte le banche russe devono essere rimosse dallo swift inclusa Gazprom e Serbank”. Il presidente Ucraino allarga il pressing anche sull’adesione all’Unione Europea, e sull’invio di nuove armi, ammettendo di averne bisogno al più presto per rincominciare a ricostruire le città. Quanto al rapporto con Putin, il Presidente ucraino si dice pronto al dialogo, anche se Mosca sembra ancora lontana da un accordo di pace.

Nei giorni scorsi, Zelensky ha accusato l'Occidente di non aver abbastanza "coraggio" quando si tratta di aiutare l'Ucraina, ripetendo la sua richiesta di inviare aerei e carri armati a Kiev. Parlando in un nuovo video sui suoi canali social, Zelensky afferma che l'Occidente "gioca a ping-pong nel decidere chi dovrebbe mandare i jet". La richiesta principale di Kiev, per difendersi dall'aggressione russa, sembra proprio quella di jet militari.

