Annega la moglie e finge l’incidente, Perrino: “Fantasia criminale da film"

Nuovo intervento in Rai del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. Durante il corso della trasmissione Ore 14 si è discusso dei principali casi di attualità: la scomparsa di Andreea Rabciuc e l’incidente in provincia di Bergamo, dove un uomo avrebbe annegato la moglie.

Scomparsa Andreea Rabciuc, continuano le indagini

Continuano le indagini sul caso di Andreea Rabciuc, scomparsa da Jesi il 12 marzo, senza cellulare. Il consulente informatico della procura, Luca Russo, sta analizzando i dispositivi dei giovani che hanno passato con Andreea l’ultima serata prima della scomparsa, per chiarire la dinamica dell’allontanamento della giovane. Attualmente, l’unico indagato, con l’accusa di sequestro di persona, resta il fidanzato Simone Gresti.

“Non ho ancora capito quale sia il movente, dunque non mi convince l’ipotetica ricostruzione dei fatti. È possibile che la ragazza abbia scelto di prendere altre strade da sola. Non mi convince che il fidanzato l’abbia allontanata per poi recuperarla”, ha commentato Angelo Maria Perrino.

Sembra dare ragione al direttore di Affaritaliani.it la ricostruzione fatta da Francesco, proprietario del casolare e amico della coppia. L’uomo ha riferito in esclusiva a Ore14 che Andreea si sarebbe allontanata da sola, spontaneamente, stanca delle liti con il fidanzato. Più tardi, Simone Gresti avrebbe lasciato il casolare insieme ad Aurora, l’altra giovane presente alla festa.

Fara Gera d’Adda, annega la compagna e finge l’incidente

A Fara Gera d’Adda un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Carlo Fumagalli si è lanciato con l’auto a tutta velocità verso il fiume: nello scontro è morta annegata la moglie, Romina Vento, 44 anni. I Carabinieri parlano di femminicidio, probabilmente culmine di una crisi di gelosia. L’uomo non ha ancora fatto ammissione spontanea, ma sarebbe fondamentale la testimonianza di alcuni presenti che, al momento dello scontro, avrebbero sentito la vittima urlare “aiuto”.

La donna lascia due figli, di 10 e 15 anni: ancora una volta dei bambini vengono privati della mamma a causa di un atto di violenza. Il direttore Angelo Maria Perrino ha sottolineato: “Posto che l’accusa sia vera, teniamoci un margine di incertezza, quando esce la furia omicida non si pensa a nulla, se non al proprio obiettivo”.

“Colpisce la fantasia criminale – ha aggiunto il direttore Perrino -, posto che abbia deciso di ucciderla, ci sono mille modi più semplici per uccidere. Ha costruito una scena da film. Cosa quasi da stuntman. Sono curioso di capire come i carabinieri pensano di averlo incastrato. Non sarà facile decostruire la vicenda criminale”. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, infatti, l’uomo avrebbe inscenato l’incidente dopo aver annegato la compagna.

