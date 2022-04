Costa Deliziosa, inaugurata oggi la stagione crocieristica a Bari

Gli scatti d'Affari

Nel corso del 2022 Costa Deliziosa e Costa Pacifica visiteranno Bari ogni settimana

La stagione 2022 di Costa Crociere a Bari si apre oggi con il primo scalo di Costa Deliziosa, arrivata questa mattina intorno alle ore 7 al porto. Si tratta in particolare di una breve crociera di 5 giorni nel Mediterraneo, partita da Savona e con arrivo finale Trieste. In totale, saranno 57 gli scali Costa a Bari nel 2022, con un incremento del 15% rispetto al 2021. La novità di Costa Deliziosa rispetto all'anno scorso è che gli ospiti possono scendere a visitare la città senza la "bolla" che preservava dai contatti con l’esterno: si potranno liberamente fare escursioni organizzate dalla compagnia o semplicemente procedere in autonomia alla scoperta delle meraviglie del territorio. Oltre a Bari, Costa Crociere sarà presente in Puglia con la novità dello scalo di Brindisi, dove opererà Costa Luminosa dal 4 giugno al 4 novembre.