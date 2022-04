Axpo, al via la joint venture per lo sviluppo delle rinnovabili

Axpo, siglato accordo con WRM Group per nuovi investimenti in energia rinnovabile

WRM Group e Gruppo Axpo hanno firmato venerdì scorso un accordo per la creazione di una joint venture finalizzata alla ricerca e allo sviluppo di nuove attività nel campo delle energie rinnovabili. In particolare, il progetto riguarderà la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica, ed avrà un focus specifico sulle esigenze della GDO.

Per WRM Group, attivo in private equity, real estate e special situations, il potenziamento degli investimenti in energie rinnovabili rappresenta un ulteriore strumento di valorizzazione degli attivi in portafoglio, particolarmente rilevante nell’attuale contesto di mercato in cui la dipendenza da fonti di energia tradizionali contribuisce ad aggravare le criticità operative delle aziende.

Per Axpo Italia i nuovi investimenti nell'efficienza energetica sono la sintesi della propria missione: portare l'esperienza globale di Axpo lungo l'intera catena energetica al mercato nazionale e al cliente finale, supportandoli soprattutto nelle attuali condizioni di mercato e permettendo loro di essere competitivi nei rispettivi campi di azione.