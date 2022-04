Baby gang picchia e butta in un cassonetto un anziano. VIDEO

Anziano gettato in un cassonetto da un gruppo di giovani, Giorgia Meloni sui social: "Azioni da punire"

Il fenomeno delle baby gang non si ferma: un anziano è stato circondato da un gruppo di giovani, sollevato e gettato in un cassonetto. Il branco non si è fermato all'atto di violenza ma, tra risate e sbeffeggi, ha ripreso il gesto e l'ha diffuso online. Il video - denuncia è stato condiviso sui social da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia condanna a gran voce il gesto e si appella al Parlamento, chiedendo l'introduzione di una legge contro il bullismo.

Leggi anche: