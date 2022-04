Borghi (Lega): "Scostamento di bilancio da 20 miliardi entro fine maggio"

"Io l'ho già detto al ministro Daniele Franco in audizione in Commissione Bilancio a Montecitorio per il Def che serve uno scostamento di bilancio"



"Sarebbe opportuno". Così risponde Claudio Borghi, economista e deputato della Lega, alla domanda di Affaritaliani.it se ritiene che sia necessario uno scostamento di bilancio vista la situazione internazionale legata alla guerra in Ucraina. "Lo abbiamo già visto in passato quando è iniziato il Covid. L'eccesso di prudenza iniziale sui conti ha comportato che, successivamente, per inseguire la crisi in un secondo momento lo Stato ha speso di più. Ricordo benissimo quando l'ex ministro Roberto Gualtieri venne in Commissione Bilancio alla Camera e disse che fronteggiare il lockdown e la pandemia sarebbero bastati 3,6 miliardi di euro".



"Io gli dissi che ne servivano almeno 50 ma lui, per la solita timidezza nei confronti dell'Europa, rispose assolutamente di no. Peccato che poi per aiutare le persone chiuse in casa e le imprese in crisi lo Stato dovette spendere molti più soldi. Io l'ho già detto al ministro Daniele Franco in audizione in Commissione Bilancio a Montecitorio per il Def che serve uno scostamento di bilancio, ma lui ha risposto che va tutto bene così. Certamente Franco è più competente di Gualtieri, ma va tenuto presente che in questo momento il Patto di Stabilità è ancora sospeso. C'è la possibilità di spendere e davvero non si capisce perché non dobbiamo sfruttare questa possibilità".



Quanto all'entità dell'extra-deficit, Borghi afferma: "Per poter iniziare a contrastare lo choc di offerta e venire incontro alle aziende e ai cittadini alle prese con i costi energetici elevatissimi e con bollette molto salate, servirebbero 20 miliardi di euro di scostamento di bilancio". I tempi? "Entro la fine del mese di maggio", conclude il deputato della Lega.

