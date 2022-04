Banche italiane e protezionismo. Ma l'Europa è soltanto una parola?

LE BANCHE ITALIANE ED IL PROTEZIONISMO DI STATO

Ancora una volta si parla di banche! Leggendo Banco Bpm, antenne dritte per il governo. Golden Power se Agricole sale troppo - Affaritaliani.it vengo a sapere che lo Stato italiano interviene, utilizzando il “golden power” se il Crédit Agricole dovesse superare la soglia del 10%.



Domande: perché? Siamo in Europa o questa è soltanto una parola? (Esempio: se una banca del Michigan vuole comprare una banca dell’Illinois cosa c’è di strano? È sempre U.S.A.) Questo dimostra che ancora l’Europa non è cresciuta se non con e per la moneta unica (ma non per tutti i membri).



Abbiamo dei problemi con diverse banche italiane, cito una fra tutte il MONTE DEI PASCHI DI SIENA che non sappiamo né gestire né a chi “rifilare” e fino ad ora ci è costata uno sproposito. Di soluzioni ne ho proposte, ma, come dice, il saggio TU NON CONTI NIENTE!



Mi sorge un dubbio, quali interessi ha lo Stato Italiano (o qualche gruppo di appartenenza) per dare uno STOP a chi vuole fare crescere il proprio business? Siamo in un sistema liberarle o … Non è che per caso siamo ancora aperti al PROTEZIONISMO, che è ampiamente dimostrato essere un errore?



Comunque, le banche dovrebbero fare il loro mestiere, cioè finanziare aziende e famiglie che voglio fare investimenti o che cercano liquidità. Nessuno nega che debbano “raccogliere” …, ma perché sono diventate BANCASSICURAZIONE? Naturalmente con il beneplacito della BCE, Bankitalia, Governi vari.

