Milan, fondo arabo interessato all'acquisto: conferme dalla Francia

Milan, fondo arabo interessato all'acquisto del club. Si tratta di Investcorp con sede in Bahrain

Il fondo Elliott non ha mai nascosto che avrebbe mantenuto la proprietà de Milan fino a quando non troverà un nuovo acquirente. L'obiettivo è quello di valorizzare il club, costruendo una squadra forte e competitiva a livello internazionale e con il progetto del nuovo stadio che potrebbe trovare la sede a Sesto San Giovanni, per poi vendere. Stando alle notizie che arrivano dalla Francia, Elliott avrebbe già avviato i contatti per la cessione del Milan con un fondo mediorientale.

Il quotidiano l'Equipe afferma che il gruppo americano starebbe pensando di cedere il club rossonero ad un altro fondo d'investimento. Si tratterebbe di Investcorp con sede in Bahrain. Nell'operazione potrebbe rientrare anche il Lille, club francese di cui Elliott detiene la proprietà. Il fondo arabo che si vocifera sia interessato ai rossoneri ha un assett di 40.4 miliardi di dollari totali.

