Consorzio Elis, inaugurato al CEO Meeting il nuovo Semestre di Presidenza

CEO Meeting del Consorzio Elis, inaugurato a Roma il nuovo Semestre di Presidenza

Si è svolto ieri a Roma il CEO Meeting del Consorzio di aziende Elis, consueto appuntamento di primavera ospitato negli spazi della Luiss Business School di Villa Blanc. L’evento ha visto riunite le grandi aziende italiane per l’inaugurazione del nuovo Semestre di presidenza del Consorzio, alla cui guida è stato nominato ufficialmente Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, per raccogliere il testimone del Presidente uscente Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.

L’obiettivo del nuovo semestre rimane quello di creare un’alleanza tra aziende, istituzioni e scuole, per affrontare congiuntamente le sfide che trasformeranno il mondo e la società nei prossimi decenni. Gettare lo sguardo oltre le dinamiche contingenti, per indirizzare le competenze e la formazione, favorendo l’orientamento e la scoperta delle vocazioni professionali delle nuove generazioni.