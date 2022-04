UGL, il tour nazionale “Nuovi lavori, nuovi diritti” fa tappa a Bari

Gli scatti d'Affari

Continua il tour italiano di Paolo Capone e di UGL sul mondo del lavoro e sulla ripresa economica del Paese

Ha avuto luogo a Bari la seconda tappa del tour nazionale organizzato dall’UGL “Futuro al Lavoro: conferenza programmatica 2022”. Lo scopo dell’incontro, spiega Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, è stato quello di “Definire le linee programmatiche dell’azione sindacale che caratterizzeranno le prossime battaglie dell’UGL e, al contempo, raccogliere indicazioni sullo stato di salute di ogni territorio in termini economici, sociali e occupazionali”. Affrontando la tematica del lavoro e della suo cambiamento, Capone si è soffermato inoltre su un dato allarmante: secondo l’ottavo Rapporto della Commissione europea sulla politica di coesione, le regioni italiane e in particolare quelle del Sud detengono gli ultimi posti nella classifica sul tasso di occupazione.

“Stiamo attraversando un periodo di forte incertezza, per cui il Paese non può più aspettare. Come sindacato UGL, riteniamo necessario attuare un piano di interventi a lungo termine volto a sostenere la ripresa economica del Paese. Sotto questo profilo le risorse stanziate con il Pnrr rappresentano una opportunità straordinaria per favorire la modernizzazione e lo sviluppo della rete infrastrutturale del Mezzogiorno e, al contempo, accelerare il processo verso la digitalizzazione e la transizione energetica” ha concluso Paolo Capone. A presenziare all'incontro anche il segretario provinciale Bari BAT UGL Antonio Caprio, i segretari confederali Enzo Abbrescia e Giovanni Condorelli e il segretario regionale della Puglia Giuseppe Sanzò.